Por iG

Publicado 22/06/2021 16:46

Tóquio - Uma boneca inflável flutuando próximo ao cais da cidade de Hachinohe, na costa nordeste do Japão, foi confundida com o cadáver de um corpo humano. O caso ocorreu no último dia 18.



A youtuber Natsuki Tanaka estava no porto gravando imagens de pesca quando se deparou com a boneca. Ela tirou fotos e fez um post no Twitter. “Durante a filmagem de um vídeo de pesca, pensei ver um cadáver flutuando na água, mas era uma boneca inflável”, escreveu Tanaka.

Segundo ela, uma outra pessoa, teria chamado, por engano, as autoridades. A polícia, os bombeiros e uma ambulância chegaram ao local prontos para resgatar o corpo da água que na verdade era uma boneca.

Outro usuário do Twitter, registrou o momento em que o objeto foi retirado da água e classificou o incidente como despejo ilegal de lixo de grandes dimensões.

Esta não é a primeira vez que uma boneca sexual descartada foi confundida com um cadáver - e provavelmente não será a última. Em 2018, por exemplo, um “corpo” estava próximo a um parque no sudoeste de Ohio. Notícias locais relataram que, quando a polícia chegou, encontrou um “manequim recreativo” dentro de um saco de lixo.