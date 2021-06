Suspeito encontrava-se agarrado nas pedras e soltou após negociação com agentes de segurança - Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 21/06/2021 11:57

Rio - O Corpo de Bombeiros realizou, no último domingo (20), o resgate de um rapaz que pulou em um rio para fugir da polícia após dar uma 'garrafada' em sua mãe. O acidente ocorreu em Nova Era, na região central de Minas Gerais. Os agente de segurança registraram o momento do socorro, acompanhe:

Filho dá garrafada na mãe, pula em rio e é resgatado por bombeiros Nova Era pic.twitter.com/tnXBg3ewkh June 21, 2021





Segundo a Polícia Militar, a mãe do suspeito, que possui 53 anos, chamou sua atenção e o filho não gostou de ser repreendido. Com isso, jogou uma garrafa em seu rosto. A vítima precisou ser socorrida no Hospital Municipal de Nova Era.

Após a hospitalização da vítima, a polícia iniciou as buscas pelo suspeito. O rapaz foi encontrado na mata próximo ao rio Piracicaba e, ao avistar os agentes de segurança, o rapaz se jogou.

O criminoso encontrava-se embriagado e, após negociação com o Corpo de Bombeiros, resolveu se entregar. O rapaz encontra-se a disposição da justiça e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.