Lateral de prédio desaba em Miami.Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 09:09 | Atualizado 24/06/2021 09:11

Uma parte do edifício Champlain Towers desabou na madrugada desta quinta-feira, 24, em Miami, na Flórida (EUA), segundo informações do Departamento de Polícia de Miami. Uma pessoa morreu e, segundo o jornal The Washington Post, ao menos 10 ficaram feridas. O prédio tem 12 andares e teve a lateral destruída após o desabamento.



Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 80 unidades de busca realizaram buscas na região. Ainda não há informações sobre o número de pessoas que estavam no local no momento do desabamento ou a causa do incidente.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X — Jamal Akakpo (@AkakpoJamal) June 24, 2021

O prédio faz parte do condomínio Champlain Towers, que foi construído em 1981 e tem mais de 100 apartamentos. Um morador do edifício, Santo Mejil, de 50 anos, foi acordado com a ligação da esposa que estava no local no momento do desabamento.“Ela disse que ouviu uma grande explosão. Parecia um terremoto ”, disse Mejil ao Miami Herald.