Após mais de um ano de pandemia, Brasil enfrenta lentidão na vacinação, fura-filas e politização da pandemia - Divulgação

Publicado 22/07/2021 16:27

Duque de Caxias - Nesta sexta-feira (23/07), a Prefeitura de Duque de Caxias promove a vacinação contra Covid-19 por idade, com a aplicação da primeira dose para pessoas com 33 e 32 anos. É obrigatório a apresentação do comprovante de residência e documento de identificação.

A vacinação acontece para pedestres, a partir das 8h, nos seguintes locais:

- Hospital Municipal Duque

- UPH Xerém

- UPH Equitativa

- UPH Pilar

- UPH Imbariê

- UPH Saracuruna

A segunda dose antecipada de Astrazeneca, para quem tomou a primeira dose em 17 de maio, também continua nesta sexta-feira (23), das 8h às 13h, nos seguintes locais: - UPH Campos Elíseos - UPH Equitativa - UPH Imbariê - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Xerém – UBS José Camilo - UBS Sarapuí - UBS Alayde Cunha - UBS Antônio Granja - UBS José de Freitas. É obrigatório a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação.