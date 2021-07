Espingarda e pistola de airsoft são apreendidas em Caxias - Reprodução

Publicado 26/07/2021 16:53

Duque de Caxias - Duas pessoas foram presas em flagrante por policiais militares do 15º BPM, no bairro do Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira, 26. Uma espingarda de pressão, um revólver e uma pistola de airsoft foram apreendidas durante a ação.

Segundo informações, uma equipe foi verificar uma denúncia, quando chegou ao local, um suspeito não autorizou os policiais a entrar na residência, apresentando a guarnição uma pistola de Paintball e uma espingarda de ar comprimido. Nesse momento, o mesmo foi convidado a acompanhar a equipe até a 60ªDP, e viram um veículo chegar à residência, em velocidade incompatível com o local. Um segundo homem desembarcou rápido e entrou no local, saindo em seguida com uma sacola mão.

Diante da atitude suspeita, foi feita a abordagem e foi encontrado um revólver calibre 38 de numeração suprimida e cinco munições intactas.

Todo material apreendido e os suspeitos foram levados até a 60ªDP.