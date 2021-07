Ex-presidente da OAB/Caxias, Ubiratan Marques será homenageado com nome de rua - Divulgação

Publicado 27/07/2021 12:27

Duque de Caxias - A Avenida Perimetral Curupaiti, onde está localizada a sede da OAB/Duque de Caxias, vai mudar de nome para Rua Dr. Ubiratan Marques, uma homenagem ao ex-presidente da subseção, que morreu em 2019. A medida foi anunciada nesta segunda-feira, 26, em reunião realizada na sede do Poder Executivo do município com a presença do prefeito Washington Reis, e dos presidentes da Seccional, Luciano Bandeira, e da subseção, Vágner Sant'Ana.

Durante o encontro, ficou acertado que no dia 12 de agosto, às 10h, acontecerá uma cerimônia na sede da Subseção de Caxias para celebrar a mudança. Além disso, o prefeito Washington Reis assumiu o compromisso de revitalizar a área, instalando uma nova iluminação de led e realizando recapeamento asfáltico. Novas vagas exclusivas para a advocacia também serão definidas no entorno da OAB e do fórum.



Durante o encontro, ficou acertado que no dia 12 de agosto, às 10h, acontecerá uma cerimônia na sede da Subseção de Caxias para celebrar a mudança. Além disso, o prefeito Washington Reis assumiu o compromisso de revitalizar a área, instalando uma nova iluminação de led e realizando recapeamento asfáltico. Novas vagas exclusivas para a advocacia também serão definidas no entorno da OAB e do fórum."Foi uma reunião muito proveitosa. Saímos com conquistas significativas para a advocacia", considerou Luciano.

Sant'Ana fez questão de reverenciar a memória de Ubiratan Marques, a quem chamou de "um presidente marcante para a advocacia de Caxias" e elogiou a efetividade da reunião. "O compromisso do prefeito é importante para a classe. Vamos conseguindo melhores condições, melhorando algumas situações, com a questão das vagas", pontuou.



Estiveram no encontro, ainda, o secretário do Tribunal de Ética da OABRJ, Jonas Gondim, o advogado e ex-procurador do Município de Duque de Caxias André Marques e os secretários de Obras e de Comunicação de Duque de Caxias, respectivamente João Grilo e Aroldo Brito.