Publicado 27/07/2021 13:19

Duque de Caxias - A diretoria da Fundec se reuniu com representantes da Fundação Cecierj para estabelecer o passo a passo na revitalização do polo que o consórcio possui com a Fundec, desde 2016, em Duque de Caxias.

O encontro aconteceu na unidade do Polo Cederj/UAB, localizado em Belford Roxo, e participaram o secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, a diretora de Educação da Fundec, Alcineia Oliveira, além da vice-presidente de Educação à Distância da Cecierj, Caroline Alves, do assessor de infraestrutura da Cecierj, Alex Sales, e da diretora da unidade, Deiseli Coutinho.



Alex Sales disse que a reunião foi muito importante e agradeceu ao apoio dado pelo prefeito Washington Reis, através da Fundec.



A vice-presidente de educação da Cecierj, Caroline Alves, falou sobre a importância do estado do Rio de Janeiro em ampliar a oferta de matrículas com a revitalização da unidade.



"A população de Duque de Caxias tem muito a ganhar com esse projeto, pois o estado que promove o serviço e a cidade se apropria do aumento do quantitativo de cursos e vagas, que torna a parceria referência para outros programas da área de educação, tanto presencial, quanto à distância", reiterou a vice-presidente.



Eduardo Moreira disse que a ideia é viabilizar processos que facilitem o ingresso da nossa população ao ensino superior.



"A nossa vinda à unidade foi um pedido do prefeito Washington Reis, que nos deu a missão de reestruturar o polo e dobrar o número de atendimentos, a fim de fazer Duque de Caxias, que já referência em saúde, um modelo em relação à educação profissional, superior e à distância", completou o secretário.