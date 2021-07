Nonato acertou contrato de empréstimo com o Fluminense - Foto: DivulgaçãoInternacional

Rio - Nesta terça-feira (27), a novela entre Fluminense, Internacional e Nonato foi encerrada. O Colorado liberou e o meio-campista acertou com o Tricolor das Laranjeiras por empréstimo até o fim do ano com opção de compra. A informação é do portal "UOL".

O Internacional possui 70% de direitos econômicos sobre o atleta de 23 anos. Apesar de ter sido relacionado no último jogo do Colorado, Nonato não estava recebendo muitas oportunidades com o técnico Diego Aguirre. Nesta temporada, o jogador disputou 19 partidas e marcou um gol.

Anteriormente, a negociação entre os dois clubes estava envolvendo o meia-atacante Paulinho, revelação de Xerém, que estava no Boavista (POR). No entanto, o atleta acertou contrato com o Al-Shabab, da Arábia Saudita, separando a negociação entre Nonato e Fluminense.

Além de Nonato, o Fluminense tentou contratar o volante Darlan, do Grêmio, posição semelhante onde o Tricolor das Laranjeiras busca mais reforços para compor o setor de meio-campo. O contrato do jogador no Sul vai até o fim de 2023.