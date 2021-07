Fred - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 27/07/2021 14:45

Rio - Nesta terça-feira, o Fluminense começa a decidir a sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Pela frente, o clube carioca terá um rival considerado menos complicado. No entanto, na opinião de Fred, o Criciúma merece muito respeito e os confrontos devem ser encarados como finais.

"É uma decisão para a gente, em que teremos dois jogos. O confronto não acaba agora, e sim no sábado. Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar lá. O Criciúma é um time que se acertou e está vivendo um grande momento, com uma sequência boa de resultados positivos. Mas a gente vai lá para impor nosso ritmo e sair com uma boa vitória, se Deus quiser", afirmou.

Com 35 gols na história da Copa do Brasil, Fred está a um de se igualar a Romário como o maior artilheiro da história da competição. Dos seis principais goleadores da história da competição, o ídolo do Fluminense é o único em atividade.



Esta será a quarta vez que Fluminense e Criciúma vão se enfrentar na Copa do Brasil. O Tricolor levou a melhor nos confrontos de1992 e 2017 e acabou superado em 1996.