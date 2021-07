Nenê - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

NenêFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 27/07/2021 09:00

Criciúma (SC) - Nesta terça-feira (27), o Fluminense encara o Criciúma, às 19h15, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O duelo, que abre as oitavas de final da Copa do Brasil, é o ponto de partida para uma sequência importante do Tricolor.

Mesmo sem vencer, o Criciúma vem se mostrando um adversário "enjoado" na competição. Até então, foram quatro empates e duas classificações nos pênaltis, contra Ponte Preta e América-MG. Além da boa campanha na Copa do Brasil, o time Carvoeiro ocupa a terceira colocação do Grupo B na Série C do Campeonato Brasileiro, com cinco vitórias em nove partidas disputadas.

O Fluminense estreou na competição já na terceira fase e enfrentou o Red Bull Bragantino. Na ida, vitória por 2 a 0 no Maracanã com gols de Fred e Abel Hernández. No duelo de volta, realizado em Bragança Paulista, Nenê marcou o gol da equipe na derrota por 2 a 1, que assegurou a vaga nas oitavas de final. Agora encarando o Criciúma, a equipe de Roger Machado aposta no retrospecto favorável diante dos catarinenses.

Ao todo, Fluminense e Criciúma se enfrentaram 23 vezes, com cinco vitórias dos catarinenses, quatro empates e 14 vitórias dos cariocas. Curiosamente, todas as cinco derrotas do Flu aconteceram no Heriberto Hülse, casa do Tigre, campo que irá receber a primeira partida das oitavas de final.

Para o duelo, Roger Machado pode ter alguns problemas além do esperado. Nino, com a seleção olímpica, já era nome cortado há tempos. Caio Paulista, que sentiu um problema muscular na partida contra o Palmeiras, também teve sua atuação descartada. Já o zagueiro Luccas Claro, que foi desfalque na última rodada do Brasileirão, está se recuperando de um edema muscular, mas não é nome garantido apesar de ter treinado com o elenco.

No setor de ataque, Fred, que se recuperava do mesmo problema físico do zagueiro, deve ser titular na equipe treinada por Roger Machado.

Criciúma e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, às 19h15, em Santa Catarina. A partida marca o início de uma sequência importante para o Tricolor carioca, que decidirá a vaga contra os catarinenses no próximo sábado (31), no Rio de Janeiro, e já irá virar a chave para o segundo confronto pelas oitavas de final da Libertadores, em partida adiada contra o Cerro Porteño.