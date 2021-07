Curso é gratuito e tem duração de 5 horas - Divulgação

Publicado 26/07/2021 19:33

A Escola de Gestão e Políticas Públicas da Fundação Ceperj lançou o curso 'Ambiente-se, Servidor: Noções de Administração Pública'. A capacitação é gratuita e tem duração de 5 horas. As inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/3f0sZRM.



Criada por meio do Decreto 47.686, a capacitação virou uma exigência para todos os servidores públicos do Estado do Rio que ocupam cargos de provimento em comissão até DAS 8, a partir do dia 15 de julho de 2021, data em que o decreto foi publicado no Diário Oficial.

A partir da data de nomeação, os servidores terão até 30 dias para concluírem o curso e entregar o certificado ao setor de Gestão de Pessoas/RH de seu órgão ou entidade.

Cargos em nível de DG, equivalentes ou superiores, podem realizar o curso de modo facultativo.

PARCERIA COM A CASA CIVIL



O curso é resultado de uma parceria entre a Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado da Casa Civil e da Escola de Gestão e Políticas Públicas (EGPP) da Fundação Ceperj. Para o diretor da EGPP, Leonardo Mazzurana, esse trabalho conjunto marca o papel da fundação "como indutora de políticas públicas de capacitação".



"A institucionalização dessa política já nasce com um produto pronto e disponibilizado aos servidores. O curso ‘Ambiente-se: noções de Administração Pública’ é um ponto de inflexão para a racionalização e planejamento do desenvolvimento de competências dos servidores públicos fluminenses", afirma Mazzurana.

PROPOSTA DO CURSO

O diretor detalha a proposta do curso: "O ‘Ambiente-se’ permite nivelar o conhecimento do recém nomeado servidor em temas como Organização do Governo/RJ, Princípios da Administração, direitos e deveres do servidor, Portal do servidor, Improbidade Administrativa, Licitações e Contratos, LGPD, uso do SEI e Liderança, entre outras temáticas imprescindíveis e sobre as quais o servidor, em muitos casos, acaba por não ter acesso em tempo adequado ao exercício de suas funções".



Segundo o Superintendente de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas da Casa Civil, Felipe de Carvalho Pires, o ‘Ambiente-se’ é uma iniciativa que vai facilitar a adaptação dos novos servidores, já que as principais dúvidas serão atendidas em EAD.



"Acreditamos que o curso auxiliará também os setoriais de RH que são os responsáveis por dar esse suporte aos servidores. Temos o objetivo de não parar por aí e, para isso, contamos com todos os setoriais de RH para avançar e consolidar a Política de Capacitação dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro", diz.