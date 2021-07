Oportunidades são para diversos campi do IFRJ, como o de Nilópolis - Reprodução

Publicado 27/07/2021 14:45

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) está com inscrições abertas, a partir de hoje até 22 de agosto, para concurso público para técnicos administrativos em educação. São 53 vagas e formação de cadastro de reserva nos níveis médio, técnico e superior, e os salários chegam a R$ 4 mil. Interessados devem se candidatar exclusivamente pelo site do Instituto IUDS - www.iuds.org.br .

As oportunidades são para preenchimento de vagas nos campi Belford Roxo, Engenheiro Paulo de Frontin, Niterói, Paracambi, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, São João do Meriti, Duque de Caxias, Realengo, Arraial do Cabo, Nilópolis e na Reitoria.



O certame será realizado sob a responsabilidade, coordenação, organização e operacionalização do Instituto Universal de Desenvolvimento Social - IUDS.



VALORES DAS INSCRIÇÕES



As taxas são de R$ 90,00 para os cargos que exigem nível médio, R$ 110,00 para técnico e de R$ 130,00 para os cargos de nível superior.



Os aprovados e empossados terão salários iniciais de R$ 1.945,07 para nível médio, R$ 2.446,96 nível técnico e de R$ 4.180,66 nos cargos de nível superior. O IFRJ oferece ainda benefícios de auxílio-alimentação (R$ 458,00), auxílio transporte, ressarcimento de plano de saúde de R$ 101,56 a R$ 205,63, dependendo da remuneração e idade do servidor e outros de acordo com a legislação em vigor.

NÍVEIS MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR



Nível médio - Assistente de Alunos (3).



Nível técnico - Assistente em Administração (23), Técnico de Tecnologia da Informação (6), Técnico em Contabilidade (2), Técnico de Laboratório na área Audiovisual (1) e Técnico de Laboratório na área Eletrotécnica (2).



Nível superior - Técnico em Assuntos Educacionais (5), Pedagogo (2), Administrador (3), Contador (2), Químico (2), Analista de Tecnologia da Informação (1) e Tecnólogo com formação em Recursos Humanos (1).

PROVAS



O concurso terá prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos, avaliação de títulos, de caráter classificatório para cargos de nível superior, averiguações dos candidatos com deficiência e negros, avaliação médica admissional, para todos os candidatos, de caráter eliminatório e checagem de requisitos.



A prova objetiva será aplicada no dia 3 de outubro, no Município do Rio de Janeiro, das 9h às 13h, nos locais que serão divulgados a partir de 27 de setembro.



O prazo de vigência do concurso será de dois anos, contados a partir da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado ou não por igual período, a critério do IFRJ.