Atualmente, a plataforma da Enap dispõe de 292 cursos e 29 certificações avançadas - Divulgação

Publicado 26/07/2021 18:19 | Atualizado 26/07/2021 18:21

A Escola Virtual de Governo (EV.G), da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), bateu recorde chegando à marca de 4 milhões de inscrições nesta semana. Segundo o Ministério da Economia, cerca de 60% desse total foram efetuadas a partir de março de 2020 – início da pandemia da Covid-19. Atualmente, a plataforma dispõe de 292 cursos e 29 certificações avançadas, ofertados por diferentes instituições, todos gratuitos e acessíveis a qualquer pessoa pela página na internet.

Segundo dados da 'Enap em Números', de 1º de março de 2020 até 1º de julho de 2021 foram registrados 2,3 milhões de inscrições em cursos, sendo 1,4 milhão em 2020 e outras 830 mil neste ano. O levantamento mostra também que cerca de 1,4 milhão de novos usuários entraram na plataforma desde o início da pandemia.



Para o diretor de Desenvolvimento Profissional da escola, Paulo Marques, o recorde "reforça a missão da Enap de formar e desenvolver agentes públicos, além de servir à sociedade como um todo, fornecendo cursos gratuitos e de qualidade para qualquer pessoa, inclusive estrangeiros".



EV.G



A plataforma on-line EV.G foi lançada em fevereiro de 2018. Por meio de um cadastro simples, qualquer cidadão pode ter acesso a todo o catálogo de cursos disponíveis. A plataforma já reúne cursos em 16 áreas de conhecimento, como Inovação, Ética e Cidadania, Governo Digital e Transparência, entre outros.



No ambiente virtual de aprendizagem, as vídeoaulas e avaliações podem ser acessadas nos horários escolhidos pelo estudante. Assim, é possível adequar os estudos com as demais atividades do dia a dia.