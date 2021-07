Considerando a inflação do período medida pelo IPCA, aumento de receita foi de 13,7% em relação ao ano passado - Ricardo Cassiano

Considerando a inflação do período medida pelo IPCA, aumento de receita foi de 13,7% em relação ao ano passadoRicardo Cassiano

Publicado 23/07/2021 16:47

O Estado do Rio de Janeiro registrou 23,2% de aumento de arrecadação de janeiro a junho deste ano na comparação com o mesmo período de 2020. Ao todo, o valor chegou a R$ 29 bilhões neste primeiro semestre de 2021.

O montante é composto somente pelas receitas tributárias, como as derivadas de Imposto de Renda, ICMS, IPVA, ITD e FECP – receita adicional de ICMS.

Publicidade

13,7% COM A INFLAÇÃO



No acumulado de janeiro a junho do ano passado, o Rio arrecadou R$ 23,7 bilhões, segundo dados da Secretaria de Estado de Fazenda. A pasta divulgou ainda que, em termos reais, considerando a inflação do período medida pelo IPCA, o aumento de receita foi de 13,7%.