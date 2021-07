Com a campanha, todo o Estado de Minas Gerais receberá 60 outdoors - Divulgação

Com a campanha, todo o Estado de Minas Gerais receberá 60 outdoorsDivulgação

Publicado 22/07/2021 13:18 | Atualizado 22/07/2021 14:57

O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais (Sitraemg) está investindo em campanha contra a reforma administrativa (PEC 32), que tramita no Congresso. Chamada 'Quem Faz o Brasil', a iniciativa levará, nas próximas semanas, 60 outdoors em todo o estado.

Segundo a entidade, "as mensagens atingirão diretamente os deputados federais favoráveis e os que ainda não declararam posicionamento à PEC 32/2020".

Publicidade

Coordenador-geral do Sitraemg, Isaac Lima afirma que, se aprovada, a proposta afetará os serviços prestados à sociedade: "As reais intenções desta PEC, que são aumentar o poder dos governantes e esvaziar os direitos da população, já estão sendo desmascaradas. Agora, como sociedade, precisamos cobrar que nossos parlamentares ajam para proteger os interesses dos cidadãos brasileiros", defende.

Além dos outdoors, a campanha terá veiculação em televisão aberta e fechada – regionalmente e nacionalmente -, rádios de todo o estado, além das redes sociais do Sitraemg e do hotsite quemfazobrasil.com.br.