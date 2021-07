Prefeitura de Mesquita quita 13º salário de servidores na segunda-feira - Marcos Paulo

Prefeitura de Mesquita quita 13º salário de servidores na segunda-feiraMarcos Paulo

Publicado 22/07/2021 13:28

A Prefeitura de Mesquita paga na próxima segunda-feira, dia 26 de julho, a segunda parcela do 13º salário de dois mil funcionários ativos e aposentados. De acordo com o governo municipal, o valor do depósito é de aproximadamente R$ 3 milhões.

A prefeitura informou que a primeira parcela do abono foi paga aos servidores da ativa e inativos em 18 de junho.