Atualmente, a plataforma da Enap dispõe de 292 cursos e 29 certificações avançadas - Divulgação

Publicado 26/07/2021 21:37

Com a marca recorde de 4 milhões de inscrições em sua Escola Virtual de Governo (EV.G), a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) planeja lançar, até o próximo ano, 300 novos cursos. A plataforma dispõe, atualmente, de 292 capacitações e 29 certificações avançadas — todas gratuitas e de diferentes instituições.

Também está nos planos da Escola Nacional de Administração Pública o uso de inteligência artificial para ofertar cursos de acordo com o perfil do usuário e a integração do sistema com novas plataformas de aprendizagem. Desde março de 2020, foram lançados 158 cursos, 27 certificações avançadas e firmadas 17 novas parcerias com instituições nacionais e internacionais, informou a entidade.

Dos 4 milhões de inscritos na EV.G, cerca de 60% foram efetuadas a partir do início da pandemia da covid-19 (em março do último ano). Com o aumento da demanda, a Enap adotou algumas mudanças. Em 2020, por exemplo, a Escola Virtual lançou uma atendente virtual, a EVA.

Segundo o coordenador-geral de Produção de Web da Enap, Francisco Molina, a ferramenta "foi o pilar para a reformulação do processo de atendimento da Escola e proporcionou, entre outros fatores, o ganho de escala no atendimento, sem perder a qualidade da informação e do auxílio prestado".