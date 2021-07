Aposentados do Estado do Rio contam com agências do órgão pelo estado - Reprodução

Aposentados do Estado do Rio contam com agências do órgão pelo estadoReprodução

Publicado 27/07/2021 06:15

O Rioprevidência, autarquia responsável pelas aposentadorias e pensões do Estado do Rio de Janeiro, vai inaugurar em agosto a nova agência de Campos dos Goytacazes. O município já contava com uma unidade do órgão, mas o atendimento ao público passará a ser em outro endereço.

Segundo o presidente do Rioprevidência, Sérgio Aureliano, os segurados que moram na região passarão a contar com os serviços na Rua José Evaldo Carneiro da Silva 13, Centro.