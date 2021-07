Procuradores da Fazenda Nacional e advogados da União fecham lista sêxtupla para AGU | Coluna do Servidor | O Dia

Nomes foram escolhidos pelos pares para compor uma lista sêxtupla de indicados ao cargo de advogado-geral da União - Sérgio Moraes/AGU

Nomes foram escolhidos pelos pares para compor uma lista sêxtupla de indicados ao cargo de advogado-geral da UniãoSérgio Moraes/AGU

Publicado 27/07/2021 14:55

Os procuradores da Fazenda Nacional Fabrício Da Soller, Claudia Trindade e Rogério Campos e os advogados da União Izabel Vinchon, Vinicius Torquetti e Arthur Cerqueira Valério foram os escolhidos pelos seus pares para compor uma lista sêxtupla de indicados ao cargo de advogado-geral da União. Os nomes foram divulgados nesta terça-feira (27) pelo Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal - FORVM. A entidade entregará a lista ao presidente da República, Jair Bolsonaro.

O processo eleitoral para seleção dos nomes ocorreu de modo virtual, com duas etapas realizadas entre os dias 15 e 26 de julho.



O FORVM é composto pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional (Sinprofaz), pela Associação Nacional dos Membros das Carreiras da Advocacia-Geral da União (Anajur) e pela Associação Nacional dos Advogados da União (Anauni). Assim, a entidade é um foro de representação ampla das carreiras da advocacia pública em nível federal.



Para o presidente do FORVM e do Sinprofaz, Achilles Frias, além de conferir legitimidade aos indicados, "a lista sêxtupla promove a valorização dos advogados públicos que, na visão dos colegas, demonstram maior vocação e competência para o cargo máximo da AGU". Ele ressalta que, dessa forma, o documento contém nomes técnicos e reflete diretamente a opinião dos membros da instituição sobre os mais capacitados para chefiá-la.



A nomeação do advogado-geral da União é atribuição exclusiva do presidente da República que, de acordo com a Constituição Federal, pode escolher qualquer cidadão para comandar a AGU. O candidato, no entanto, deve ter mais de 35 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Atualmente no cargo, André Mendonça foi indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) e aguarda sabatina do Senado.