Luiz Henrique foi confirmado no ataque como substituto de Caio Paulista, machucadoDivulgação/Fluminense

Publicado 27/07/2021 18:39

Criciúma - Sem surpresa na escalação, o Fluminense está confirmado para o confronto com o Criciúma, na noite desta terça-feira, às 19h15, no Estádio Heriberto Hülse, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Luiz Henrique confirmou a previsão e será o substituto de Caio Paulista, machucado.

Como Cazares já participou da competição pelo Corinthians, o técnico Roger Machado também não poderá contar com o equatoriano em Santa Catarina. Com duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro (Grêmio e Palmeiras), o Fluminense não vive um bom momento, mas vira a chave para voltar aos trilhos no mata-mata da compteição, que pagará R$ 3,450 milhões para o clube que avançar às quartas de final.

Em 23 vezes confrontos na história, Tricolor venceu 14 vezes, empatou cinco e foi derrotado em quatro ocasiões. Com fé no histórico, a equipe está confirmada com a seguinte formação: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Fred.