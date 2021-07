Nonato - Foto: Ricardo Duarte/Internacional

NonatoFoto: Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 28/07/2021 16:04

Rio - O acordo entre Fluminense, Internacional e Nonato pode ter saído caro. O contrato por empréstimo com o volante custou US$ 500 mil (cerca de 2.585.000,00) para fazer parte do elenco do Tricolor das Laranjeiras. A informação é do portal "Vozes do Gigante".

Com os direitos de compra fixados por em R$ 5 milhões, o contrato de Nonato vai até o fim de 2022 por empréstimo. Em caso de proposta no exterior, o Fluminense teria que cobrir ou liberar o jogador para ser negociado.

Para ter Nonato, o Internacional desembolsou quase o mesmo valor para o São Caetano, por cerca de R$ 2,5 milhões. Anteriormente, o maior investimento do Fluminense era o contrato por empréstimo também do atacante Raúl Bobadilla junto com o Guaraní (PAR), por cerca de US$ 100 mil.