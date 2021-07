Roger Machado - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Roger MachadoFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 28/07/2021 10:19

Rio - A derrota do Fluminense por 2 x 1 para o Criciúma na última terça-feira marcou o terceiro resultado negativo seguido para o time de Roger Machado. Os outros dois reveses haviam acontecido no Brasileirão. Apesar disso, o treinador acredita que o resultado pode ser revertido no jogo da volta, mas sabe que será preciso fazer um jogo diferente.

"São três derrotas, duas no Brasileiro e uma na Copa do Brasil. Porém, essa da Copa do Brasil é parcial. Temos plenas condições de reverter esse resultado em casa fazendo um jogo diferente. Um jogo mais parecido do que fizemos com o Cerro no Paraguai, por exemplo, do que o dessa noite de hoje", afirmou Roger.

Publicidade

Mesmo com o jogo sendo fora de casa, o clube carioca era considerado favorito, tendo em vista que o Criciúma está disputando a Série C do Brasileirão e na Série B do campeonato regional. Roger, entretanto, acredita que isso não influencia.

"O favoritismo não entra em campo. Isso é o primeiro de tudo. Estamos falando em uma fase da competição que o adversário está aqui pelos seus méritos. De fato, nessa irregularidade em alguns desses confrontos buscamos conscientizar os atletas de que não há jogo fácil, não há disputa vencida e que favoritismo se concretiza dentro de campo", concluiu o treinador.

Publicidade

Os times voltam a se encontrar já neste sábado, às 16h30, no Maracanã. A partida precisou ser adiantada, já que houve uma mudança na data da partida contra o Cerro Portenõ, pela Libertadores, que agora será na próxima terça-feira.