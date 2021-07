Criciúma x Fluminense em jogo válido pela Copa do Brasil - Mailson Santana/Fluminense FC

Criciúma x Fluminense em jogo válido pela Copa do BrasilMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 28/07/2021 17:51

Criciúma (SC) - O Fluminense não conseguiu manter as boas atuações e saiu derrotado de sua última partida. O placar de 2 a 1 a favor do Criciúma no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, deixam a equipe catarinense a um empate da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.



Paulo Baier, ex-jogador e agora técnico do Criciúma, afirmou que sua equipe fez uma das melhores exibições sob seu comando e garantiu que as melhores chances partiram da equipe mandante.

Publicidade

"Foi uma nota 9, uma das melhores partidas que fizemos. Tivemos uma dedicação grande e foi um belo jogo. Essa rapaziada está de parabéns pelo jogo que fez. As melhores chances foram do Criciúma", disse o treinador do Tigre.

As duas equipes voltam a campo no sábado (31), às 16h30, pelo jogo de volta no Maracanã. O Fluminense precisa vencer por dois gols diferença para avançar à próxima fase. Qualquer vitória do Tricolor carioca por um gol de diferença leva a partida para os pênaltis. O empate garante o Criciúma nas quartas de final da Copa do Brasil.