Roger Machado, técnico do FluminenseLucas Mercon/Fluminense

Publicado 28/07/2021 13:50

Rio - Depois de três derrotas seguidas, duas no Brasileirão e uma na Copa do Brasil, o treinador Roger Macha sofre com a pressão e a insatisfação da torcida tricolor. Entretanto, a diretoria das laranjeiras confia no técnico e não pensa em demiti-lo.

Segundo informações do portal "netflu", o entendimento da cúpula de futebol do Fluminense é de que muitas das vezes as pressões em redes sociais têm cunho político. O trabalho do treinador é considerado satisfatória, tendo em vista que a classificação na Libertadores está bem encaminhada (venceu o Cerro Porteño fora de casa por 2x0) e a situação na Copa do Brasil ainda é possível de ser revertida -perdeu por 2 a 1 para o Cricíuma fora de casa.

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, tem implementado uma política de não trocar treinadores, respeitar contratos e dar respaldo para o trabalho. Odair Hellmann é sempre usado como exemplo pelo presidente. Em 2020, o tricolor comandando por Odair foi eliminado na primeira fase da Sul-Americana e caiu nas quartas da Copa do Brasil, o que gerou um ruído por parte dos torcedores. Apesar disso, o trinador foi mantido e conseguiu se classificar para a Libertadores.