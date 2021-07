Operação da Polícia Civil mira milicianos que atuam em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 30/07/2021 11:52

Rio - A Polícia Civil realiza nesta sexta-feira (30) uma grande operação para combater a milícia que atua em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Até às 11h, cinco pessoas tinham sido presas, entre ela um homem acusado de liderar o grupo paramilitar que atua na região conhecida como Conjunto Habitacional João XXIII, em Paciência.

'Robson Boquita', como é conhecido o miliciano, foi preso por agentes da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD). Com eles os policiais apreenderam uma pistola, uma boina do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio.

A operação é coordenada pelo Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e conta com o apoio de várias delegacias.

Segundo a polícia, foram apreendidos até o momentos três armas e grande quantidade de cigarros contrabandeados.

Entre os crimes praticados pela milícia estão a exploração ilegal de internet e TV a cabo; venda de gás de cozinha; comércio de bebidas e roupas falsificadas; transportes irregulares, invasão de terrenos e cobranças indevidas de segurança, além de crimes como homicídios, estupros e agressões.