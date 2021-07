Apresentação do novo plano de legado do parque olimpico na foto Preito Eduardo Paes neste dia(22) - Marcos Porto/Agencia o Dia

Apresentação do novo plano de legado do parque olimpico na foto Preito Eduardo Paes neste dia(22)Marcos Porto/Agencia o Dia

Publicado 28/07/2021 11:36

Rio - O prefeito Eduardo Paes brincou nesta quarta-feira ao abordar o possível retorno de público no Maracanã. Durante evento que marcou o lançamento do programa cultural da prefeitura, o político brincou sobre o desejo do Flamengo de retornar com o público nos jogos da Libertadores.

Publicidade

"A última que estão fazendo comigo é que não libero jogos do Flamengo porque sou vascaíno. Se eu pudesse, bem que faria mesmo, tudo pelo meu Vascão. Se eu fosse juiz de futebol, o Vasco não estava na desgraça que está", brincou.



Eduardo Paes afirmou que a reabertura está próxima e que em breve irá anunciar um plano de retormada gradual de todas as atividades na capital fluminense.

Publicidade

"Nos próximos dias, devemos anunciar nosso plano de retomada, a vacinação está avançando bem. Vamos ter Carnaval em 2022, tem de acontecer algo de muito inusitado para não. A gente quer que esse processo de renascimento tenha o Rio como protagonista. Estamos tomando decisões com base na ciência".