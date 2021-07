gabigol - foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

gabigol - foto: Alexandre Vidal / FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 28/07/2021 11:04

Rio - Vivendo grande fase, Gabigol tem despertado interesse de times europeus, como é o caso do Everton, da Inglaterra. Há rumores de que o treinador do time inglês, Rafa Benítez está monitorando o atacante, entretanto, nenhuma proposta ou investida foi realizada até agora.

Um dos representantes do camisa 9 do Flamengo disse ao jornalista Jorge Nicola que no momento não existem conversas, mas não descartou um possível negócio:

Publicidade

“Por enquanto é só uma conversa de corredor”, disse o representante do atleta. Um dos agentes de Gabigol está nos Estados Unidos acompanhando a Florida Cup, torneio que o Everton está disputando. É possível que haja uma aproximação entre as partes, mesmo assim, as conversas podem ser apenas em tom de consultas sobre valores, algo que acontece com frequência nos bastidores do futebol.