Miranda, zagueiro do São Paulo - Rubens Chiri

Miranda, zagueiro do São PauloRubens Chiri

Publicado 27/07/2021 12:47

Rio - No início da temporada, em busca de peças para reforçar o elenco ainda comandado por Rogério Ceni, o Flamengo chegou a cogitar a possibilidade de assinar com o zagueiro Miranda, agora no São Paulo. Sobre a possibilidade de contratação, o jogador ex-seleção brasileira brincou com os colegas que atuam pelo rubro-negro.

Nos bastidores da vitória do último domingo (25) divulgados pela "FLA TV", canal oficial do clube, Miranda aparece falando com Gabriel Barbosa, Filipe Luís, Diego Ribas e Diego Alves: "Vocês não quiseram me trazer, estamos jogando contra agora", brincou o ex-zagueiro de Atlético de Madrid e Inter de Milão.

Publicidade

Renato Gaúcho conta atualmente com quatro zagueiros no elenco: Rodrigo Caio, Bruno Viana, Léo Pereira e Gustavo Henrique, além de Willian Arão, que vinha desempenhando bem a função sob o comando de Rogério Ceni.

Miranda, de 36 anos, teve o nome especulado no Flamengo quando ainda atuava na Internazionale, da Itália. Depois, o atleta optou por defender o Jiangsu Suning, da China, que foi uma espécie de "parada" antes de voltar ao futebol brasileiro para defender mais uma vez o São Paulo.

Publicidade

VEJA O VÍDEO: