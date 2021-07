Bruno Henrique - Fábio Costa/Ag.O Dia

Bruno HenriqueFábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 27/07/2021 11:01

Rio - A ótima fase de Bruno Henrique foi coroada com três gols diante do São Paulo no último domingo. Aliás, o "hat-trick", pode ser considerado uma marca do atacante: desde que voltou ao Brasil, em 2017, ninguém marcou três gols em uma mesma partida mais que ele, foram quatro vezes até aqui.

Neste período foram três vezes pelo Flamengo (contra Corinthians, Ceará e São Paulo) e uma vez pelo Santos (contra o Bahia), clube que defendeu quando retornou ao país. Quem mais se aproxima do camisa 27 nesse quesito é seu companheiro Gabigol e o atacante Keno, ambos fizeram dois hat-tricks.

Em entrevista ao Esporte Espetacular, o jogador comemorou a boa fase e espera conseguir manter a pegada:

"Fazer um gol já é bom, né? Três é excelente. Fico feliz de ter feito esses gols depois de ter voltado bem da lesão. Já tinha ido bem na Libertadores. Estava confiante contra o São Paulo, espero manter essa pegada. Não é fácil, são jogos em cima de jogos, viagens... Estamos em três competições e é complicado ter uma recuperação rápida", disse o jogador.

O camisa 27 já ganhou quase todos os títulos nacionais vestindo a camisa do Flamengo. A taça que ainda falta é a da Copa do Brasil, e o jogador promete um time focado para completar a coleção:

"Temos todos os troféus, menos o da Copa do Brasil. Eu sempre quis ganhar. Tem um troféu bonito, umas medalhas bonitas... deve ser por isso (risos). E nós estamos focados em ir em busca desse título que falta para nós. Com respeito ao ABC, vamos jogar da nossa forma dentro e fora de casa: imprimindo nosso ritmo, pressionando, marcando, todos correndo e se ajudando para, se Deus quiser, a gente passar de fase", concluiu Bruno Henrique.