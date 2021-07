Maracanã - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 27/07/2021 12:38

Rio - Há quatro dias, o Flamengo enviou um novo protocolo à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro em que solicita a liberação de público em jogos no Maracanã, visando ao duelo da volta das quartas da Libertadores, contra o Olimpia-PAR. No entanto, o clube ainda tem esbarrado na resistência do prefeito Eduardo Paes e, por isso, estuda outras duas opções para atuar com público após convites: João Pessoa, capital da Paraíba, e Brasília, capital federal.

A informação inicial é do site "Uol" - e foi confirmada pelo LANCE!. O Flamengo analisa as alternativas atuais enquanto, após anexar relatórios acerca da experiência recente em Brasília, quando atuou no Mané Garrincha com 25% da capacidade total pelas oitavas da Libertadores, e fazer alguns ajustes requeridos na documentação para que consiga a liberação no Rio, aguarda uma resposta positiva até semana que vem.



Em Brasília, a presença do torcedor foi permitida mediante à vacinação (possuíam setores próprios) e apresentação de exame PCR negativo de até 48 horas antes do jogo (veja mais aqui).



Cabe lembrar que a prioridade do Flamengo é conseguir viabilizar a autorização de 30% da capacidade total do Maracanã - aproximadamente 23 mil pessoas - junto à Prefeitura do Rio.