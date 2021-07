Italo Ferreira comemora vitória na Olimpíada - AFP

Italo Ferreira comemora vitória na OlimpíadaAFP

Publicado 27/07/2021 18:42

Rio - O Flamengo não perdeu a oportunidade de demonstrar o orgulho pelo rubro-negro Ítalo Ferreira ter conquistado a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio no surfe, esporte estreante na competição e cuja final foi realizada na madrugada desta segunda para terça-feira (no Brasil):



- ÍTALOOOOOOOOO, você é ridículooooooo! É ourooooo para o Brasil! Parabéns, rubro-negro! Que vitória espetacular! Muito orgulho de você! SRN - postou o Flamengo através das redes sociais.

Publicidade

Emocionado, Ítalo Ferreira, torcedor declarado do Flamengo, comemorou o feito em entrevista à "TV Globo":



- Eu queria dar um abraço em cada brasileiro que ficaram torcendo. Não só o surfe fez história, mas o skate também com as meninas e os meninos. A gente fez história. Viva o Brasil. Eu ficava torcendo de casa pelo pessoal e agora chegou a minha vez.



Gabigol, que foi campeão olímpico no Rio-2016, também mandou uma mensagem a Ítalo Ferreira:



- Essa sensação do pódio olímpico. Medalha de primeiro lugar!!! Parabéns,

Ítalo Ferreira, você foi sinistro!! Histórico!! A Nação está contigo!! Curta demais esse momento único na vida de um atleta olímpico!! - escreveu o atacante.

Publicidade

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que está na Europa para agilizar a contratação de reforços, foi outro representante do clube a parabenizar o surfista brasileiro, triunfante diante do japonês Kanoa Igarashi, por 15.14 a 6.60, após bateria de 35 minutos: "Parabéns, Ítalo, coração vermelho e preto".