Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Marcos Braz, vice de futebol do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 27/07/2021 16:55 | Atualizado 27/07/2021 16:57

Rio - O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, virou um dos assuntos mais comentados em uma rede social, após discutir e rebater críticas de um torcedor do Rubro-Negro, que questionou a viagem do dirigente para a Europa em busca de reforços.

"Sei que não gosta de mim, só ver suas postagens, mas não seja covarde e moleque. Escreve sempre para me " bater ". Quanto à Europa, venho desde sempre. Para férias prefiro a Ásia, Bali é meu lugar preferido. A viagem está sendo importante, não tenha dúvida", disse Marcos Braz, na rede social.

Sei que não gosta de mim , só ver suas postagens , mas não seja covarde e moleque , escreve sempre para me “ bater “ , Quanto à Europa , venho desde sempre . Para férias prefiro a Ásia, Bali é meu lugar preferido . A viagem está sendo importante, não tenha dúvida. — MarcosBraz (@marcosbrazrio) July 27, 2021

No último sábado, junto com Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, Marcos Braz viajou rumo à Europa para agilizar as negociações com o atacante Kenedy, do Chelsea, e o volante Thiago Mendes, do Lyon, além de ter a possibilidade de um terceiro nome surgir durante a viagem.