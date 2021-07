Apresentação do volante Murallha, ex-Flamengo - Foto: Divulgação/Al-Qadisiya

Publicado 27/07/2021 14:55 | Atualizado 27/07/2021 14:56

Rio - O ex-volante do Flamengo, Muralha, assinou contrato com o Al-Qadisiya, para as próximas temporadas. Para o jogador, que vive boa fase no mundo árabe, será especial defender as cores de um dos maiores clubes da Arábia Saudita.

"Estou muito feliz com esse acerto no Qadisiya e espero fazer uma história com todos no elenco. Vou trabalhar muito para que as coisas saiam como estou planejando para as próximas temporadas. Estou muito motivado para esse novo desafio em um grande clube do futebol árabe".

Além disso, Muralha comentou sobre fazer uma boa temporada pelo novo clube para manter o alto nível em que se encontra na carreira: "Vamos trabalhar para fazer uma temporada de alto nível e para ter intensidade e bons resultados em todas as competições que tivermos", disse o novo reforço do Al-Qadisiya.