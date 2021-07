Hugo Moura - Marcelo Cortes / Flamengo

A dupla Bruno Spindel e Marcos Braz estão na Europa em busca de reforços para o Flamengo, mas também não deixaram de trabalhar em outras operações, como no empréstimo de Hugo Moura para o Lugano, da Suíça. Nesta terça-feira, a diretoria rubro-negra e o time suíço finalizaram a parte burocrática, e o volante será cedido à equipe europeia.

A oferta do Lugano por Hugo Moura e aceita pelo Flamengo é de empréstimo até 30 de junho de 2022, sem compensação financeira, e com opção de compra estabelecida ao término do vínculo. Agora, o jogador irá resolver a parte burocrática, como documentação necessária para viajar, para se apresentar ao novo clube.

A contratação do volante foi um pedido do técnico Abel Braga, atual comandante do Lugano e quem trabalhou com o volante em 2019, nos tempos de Flamengo. Na ocasião, Abelão foi quem promoveu o jogador para o time profissional rubro-negro. Desde então, por onde passa, o treinador pede a chegada dele. Foi assim no Vasco e no Cruzeiro, mas não obteve sucesso.

Com 23 anos, Hugo Moura tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. Em 2021, ele soma 20 partidas e um gol marcado. No ano passado, pelo Coritiba, clube que defendeu por empréstimo, foram 28 jogos e uma bola na rede, se destacando pelo Coxa, embora a equipe tenha sido rebaixada.