Luis Gustavo em ação pelo Flamengo - Divulgação Flamengo

Luis Gustavo em ação pelo FlamengoDivulgação Flamengo

Publicado 27/07/2021 19:24 | Atualizado 27/07/2021 19:25

O Red Bull Bragantino realizou uma proposta oficial ao Desportivo Brasil, de São Paulo, para contratar de forma definitiva o lateral direito Luis Gustavo, que estava emprestado ao Flamengo até julho deste ano.

A reportagem teve acesso à proposta feita pelo Massa Bruta ao time paulista para ter o jogador de 20 anos. Contrato em definitivo de dois anos, sem compensação financeira, com a seguinte divisão em direitos econômicos: Bragantino 60%, Desportivo Brasil 30% e Flamengo, que topou rescindir com o jogador, ficando com 10%.

Publicidade

A questão é que o Desportivo Brasil, mesmo depois de dar "ok" para a oferta, recuou e está demorando para sacramentar a transação, o que tem irritado a diretoria do Red Bull Bragantino, que pensa em desistir de ter Luis Gustavo.

A ideia do Red Bull Bragantino é usar Luis Gustavo no time Sub-23 e observá-lo para possíveis aparições no elenco profissional.

Publicidade

Luis Gustavo começou no Desportivo Brasil em 2017, pelo Sub-17. No mesmo ano, chegou a atuar pelo Sub-19. Com as boas atuações, o Flamengo o contratou em 2018, e o lateral fez parte da campanha dos seguintes títulos no Rubro-Negro: Copa do Brasil Sub-17, Brasileiro Sub-20 e Supercopa do Brasil Sub-20. Ele chegou a ser convocado para a categoria de base da seleção brasileira.

Por conta de uma lesão no joelho, Luis Gustavo perdeu espaço no Flamengo e não entra em campo desde 2020.