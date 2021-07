Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - Não é segrego para ninguém que o Flamengo deseja o retorno do público em jogos do Rio de Janeiro na Libertadores. Porém, o vice de futebol Marcos Braz foi direto ao comentar em uma publicação nas redes sociais do prefeito do Rio, Eduardo Paes. Após o político anunciar o retorno da 1º dose de vacinação na capital fluminense nesta semana, o dirigente rubro-negro cobrou o prefeito sobre o retorno de público no Maracanã.

Que legal ! Agora podemos jogar no Maracanã com público? — MarcosBraz (@marcosbrazrio) July 28, 2021

Depois do questionamento de Braz, Paes respondeu. "Vereador, na hora que a secretaria de saúde autorizar. Estou doido para ver o Rio voltar ao normal. Inclusive com as vitórias e títulos do Flamengo. Se puder(o que anda difícil) com meu Vascão também fazendo bonito! As autoridades sanitárias me comandam. Sem radicalismos. Nem de um lado nem de outro", disse.

Flamengo e a prefeitura do Rio não tem falado a mesma língua em relação ao retorno do público nos estádios. Enquanto os rubro-negros são defensores da volta, Eduardo Paes mantém cautela. O Rubro-Negro transferiu a partida contra o Defensa y Justicia, pela Libertadores, para Brasília, para ter público no jogo.

Além de vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz também é vereador do Rio de Janeiro. Ele foi eleito nas eleições de 2020, recebendo 40.938 votos.