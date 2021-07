"Crias' do Vasco vestem a camisa do clube durante Olimpíadas - Reprodução

"Crias' do Vasco vestem a camisa do clube durante OlimpíadasReprodução

Publicado 26/07/2021 12:07

Olha essa SeleVasco!



Boa sorte nas Olimpíadas, Crias. #VascoDaGama pic.twitter.com/Ydc1vsHuQB — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 26, 2021

Rio - O clima no Vasco não poderia ser melhor. Após a vitória com goleada na estreia de Lisca, o Vasco usou das redes sociais para destacar os "crias" do clube que estão jogando nas Olimpíadas. Ricardo Graça, Lucão, Matheus Cunha, Douglas Luiz e Paulinho postaram foto usando a camisa do Cruzmaltino.