Bruno Gomes é abraçado por Léo Jabá após a assistência para o gol de Marquinhos Gabriel - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 24/07/2021 23:36

Rio - Na noite deste sábado, o Vasco goleou o Guarani por 4 a 1, em São Januário, em partida válida pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques do confronto foi o volante Bruno Gomes, que contribuiu, inclusive, com uma bela assistência para Marquinhos Gabriel fazer o primeiro gol do jogo.



Nos últimos confrontos, Bruno Gomes não fez grandes partidas com a camisa do Vasco e chegou a ser expulso em duas oportunidades. No entanto, após a atuação de destaque desta noite, o volante falou sobre o apoio do grupo e do técnico Lisca para retomar a própria confiança.



"A importância dessa atuação, eu acho que o que mais me ajuda é confiança, porque é preciso um jogador retomar a confiança. Acho que eu retomei muito por causa do grupo, que me ajudou bastante para voltar a atuar bem. O treinador também me deu bastante confiança e deu bastante confiança para a equipe, até para a gente fazer esse grande jogo. Acho que é o principal, é o que o nosso time tem que ter mesmo é confiança, porque ajuda bastante dentro de campo", disse Bruno Gomes, ao Premiere.



A vitória desta noite marcou a estreia do técnico Lisca à frente do Cruz-Maltino. Ainda em entrevista ao Premiere, Bruno Gomes elogiou o novo comandante e destacou que ele conseguiu contagiar todo o grupo. O volante ainda revelou que a preleção e as frases do treinador incentivaram o grupo.



"A gente tinha um grande treinador também, que era o professor Marcelo Cabo. São outras ideias de jogo. O Lisca veio passando para gente uma ideia de jogo mais agressiva. Eu acho que ele contagia bastante, até pela alegria dele. A gente percebeu que ele estava com bastante vontade de vencer. Ele conseguiu contagiar a gente. Acho que a preleção dele, os vídeos que ele passou e as frases foram muito incentivadoras, ajudaram bastante essa vontade de vencer", destacou.