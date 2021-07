Lisca estreia no comando do Vasco neste sábado contra o Guarani, em São Januário - Vitor Brügger/Vasco

Publicado 24/07/2021 08:30

Rio - Oficialmente apresentado, Lisca promete levar a torcida do Vasco à loucura, mas de forma positiva. Com a missão de reconduzir o Cruzmaltino à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, o técnico substituto de Marcelo Cabo tem estreia marcada contra o Guarani, neste sábado, às 21h, em São Januário, pela 14ª rodada da Série B, com a promessa de fazer a equipe engrenar na competição. Nono colocado, com 19 pontos, o Vasco ainda não ingressou no G-4. Invicto há cinco rodada, a equipe vem de uma sequência de três empates.

"Se subirmos, vamos ver o que vai acontecer. Mas que nós vamos enlouquecer, nós vamos... A competição tem muitos pretendentes. Temos que ser mais competentes, respeitando os adversários, mas sem temer ninguém. Ser campeão também é um objetivo, mas o principal objetivo é o acesso. Na verdade são quatro campeões. Se a gente puder ser campeão, melhor ainda. Pela grandeza e pela felicidade do torcedor", disse Lisca.

Natural de Porto Alegre, Lisca considera que terá a maior oportunidade da carreira aos 48 anos. Em 2016, chegou a assumir o comando interino do Internacional nas três últimas rodadas do Brasileiro, mas não evitou a queda do Colorado. Na Colina, atrai os holofotes, assim como a responsabilidade. Com apenas um treino comandado, ele estreia cercado de expectativa e com dúvidas.

Com a suspensão de MT, Juninho, Sarrafiore e Morato disputam a vaga. Em recuperação de um estiramento no tendão fibular do pé direito, Andrey ainda é dúvida, mas Bruno Gomes está de sobreaviso. Quem tem a volta garantida é Léo Matos, que cumpriu suspensão no empate com o CSA, quarta-feira, em Maceió.

Portanto, o Vasco deve iniciar o jogo contra o Guarani com a seguinte formação: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Bruno Gomes (Andrey), Galarza, Morato (Sarrafiore ou Juninho) e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec e Germán Cano.