Avenida das Nações Unidas, em Botafogo - REPRODUÇÃO DE VIDEO/TV GLOBO

Publicado 29/07/2021 06:45

Rio - Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente entre duas motocicletas e um carro, no início da madrugada de quinta-feira (29), na Avenida das Nações Unidas, em Botafogo. Segundo testemunhas, o condutor de uma moto tentou realizar uma manobra irregular para mudar de pista, mas acabou batendo em outro veículo.

O acidente aconteceu por volta de 1h, na pista sentido Copacabana. O condutor de uma das motos seguia sentido Centro e decidiu atravessar a calçada para mudar de pista. No momento em que realizou a bandalha, foi encontrado por outro motociclista, que também bateu em um carro. Um homem morreu no momento do acidente, e outro, identificado como Gibson Sereno, foi levado ao hospital Municipal Miguel Couto. O motorista do veículo prestou assistência. A via chegou a ficar interditada no sentido Botafogo, mas foi liberada no fim da madrugada.

Por conta do tempo chuvoso e das pistas escorregadias, outros acidentes aconteceram na madrugada de quinta-feira. Na Avenida Brasil, na altura de Santa Cruz, sentido Centro, um carro capotou após o motorista perder o controle. Uma faixa da via chegou a ficar interditada. Também na Brasil, na altura da Fazenda Botafogo, um carro bateu em uma mureta, no sentido Centro. O veículo também já foi retirado.