Construções irregulares são demolidas no Morro da Babilônia, na Zona Sul do RioDivulgação

Publicado 30/07/2021 12:26

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio de ação conjunta entre as secretarias municipais de Conservação (Seconserva) e Meio Ambiente, atendeu a uma determinação judicial e fez uma operação para coibir o avanço do desmatamento e a ampliação da ocupação irregular no Morro da Babilônia, no Leme, nesta sexta-feira (30). O trabalho contou com o apoio da UPP Babilônia, da Polícia Militar. Foram retiradas, manualmente, dez construções sem possibilidade de legalização.

A equipe da Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (Coope), vinculada à Seconserva, demoliu nove edificações irregulares e desocupadas, que seriam destinadas a residências, e uma de uso comercial, sendo que todas estavam em fase inicial de obras. Os responsáveis por 12 imóveis já ocupados também foram notificados. As construções não tinham licenciamento urbanístico nem ambiental - nesses casos, os processos serão encaminhados à Secretaria Municipal de Habitação.

O trabalho contou com o suporte da Coordenadoria Geral de Operações Especiais (CGOE) e da Coordenadoria Geral de Defesa Ambiental (CGDA). Ao todo, participaram da ação 30 servidores.