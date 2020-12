Botequim Vaca Atolada Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 14:56 | Atualizado 14/12/2020 15:11

Rio - O Botequim Vaca Atolada, tradicional reduto do samba e da boemia carioca, anunciou o encerramento das atividades em publicação nas redes sociais neste domingo. O comunicado pegou os frequentadores do espaço, que está há mais de uma década na Lapa, no Centro do Rio, de surpresa.

"Vaca Atolada: 11 anos que pareceram décadas. Na história cultural do meu Rio escreveu algumas linhas. Sábado nos despedimos. Valeu!", escreveu Cláudio Cruz, dono do botequim, nas redes sociais do espaço.

Publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botequim Vaca Atolada (@vacaatolada.oficial)

As reações à publicação foram imediatas: "Estou absolutamente chocado que vão fechar o Vaca Atolada. Espaço de samba e resistência da Lapa. Refúgio certo da noite. Saudades até da cerveja quente. Muito triste com isso". "O Vaca Atolada vai fechar. O que vai sobrar da vida noturna do Rio quando a pandemia acabar?", disse outra frequentadora do local.

Publicidade

Em junho foi feita uma vaquinha online para minimizar os efeitos da crise no bar, também conhecido como a "embaixada carioca". A campanha "Ajude o Vaca Atolada a sair do atoleiro" tinha como meta arrecadar R$ 60 mil.

O DIA, Cláudio Cruz contou que as dívidas estavam na casa dos R$ 70 mil. A campanha, no entanto, não atingiu a meta e arrecadou R$ 43 mil. Na ocasião, em entrevista ao

Publicidade

No dia 13 de outubro, depois de sete meses fechado por conta da pandemia, o botequim Vaca Atolada reabriu com agendamento, lugares marcados, uso obrigatório de máscara e horário reduzido.

O Vaca Atolada



Inaugurado em 23 de setembro de 2009, na Rua Gomes Freire, Lapa, o Botequim Vaca Atolada é uma extensão do tradicional bloco Embaixadores da Folia, também fundado por Cláudio Cruz. O bar foi batizado com o nome do prato que era servido nas rodas de samba do bloco no pré-Carnaval, na Rua do Lavradio. O local não cobra ingressos e oferece ainda para os clientes o melhor samba raiz do Rio.