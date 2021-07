Porto de Niterói - divulgação

Porto de Niteróidivulgação

Publicado 26/07/2021 14:05 | Atualizado 26/07/2021 19:46

Rio - O Corpo de Bombeiros localizou os corpos de dois funcionários do estaleiro Enavi/Renave, no início da tarde desta segunda-feira, após um dique flutuante afundar, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. As vítimas foram identificadas como Nilo de Paula, de 78 anos, e José Henrique da Silva, de 45 anos. De acordo com a 78ª DP (Fonseca), um inquérito foi instaurado para apurar o caso. Os corpos foram encaminhados para serem periciados no Instituto Médico Legal (IML) da região.

Nilo de Paula, de 78 anos, foi um dos mortos no acidente com dique flutuante em Niterói Divulgação

Publicidade

Colegas de trabalho de Nilo de Paula lamentaram a sua morte. Conhecido como 'Nilo Português', ele era bastante querido no estaleiro. "Infelizmente perdemos esse grande amigo e professor. Trabalhamos juntos por quase 7 anos. No início da minha carreira no estaleiro Renave tive o prazer de conhecer essa grande figura, Nilo Português. Hoje infelizmente você partiu meu amigo, fazendo o que você mais gostava de fazer. Praticando sua função com excelência e por um descuido de alguém, tirou sua vida. Descanse em paz eterno português", escreveu um amigo de Nilo.

O quartel de Niterói foi acionado às 11h38 desta segunda-feira e a equipe também contou com a ajuda do grupamento marítimo da Barra da Tijuca e de Botafogo. Buscas por outras possíveis vítimas do acidente já foram encerradas segundo o Corpo de Bombeiros.



Publicidade

Leia Mais Funcionários de estaleiro em Niterói estavam inseguros com dique flutuante

A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1oDN), informou que a Capitania dos Portos do Rio tomou conhecimento no início da tarde desta segunda-feira de que uma estrutura teria afundado no Estaleiro Renave. "Será instaurado um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN). Após concluído e cumpridas as formalidades legais, o IAFN será encaminhado ao Tribunal Marítimo (TM) para devida distribuição e autuação, dando vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei no 2.180/54, que dispõe sobre o Tribunal Marítimo. Caso seja requisitado, o inquérito administrativo poderá ser disponibilizado à Autoridade Policial", disse em nota. A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1oDN), informou que a Capitania dos Portos do Rio tomou conhecimento no início da tarde desta segunda-feira de que uma estrutura teria afundado no Estaleiro Renave. "Será instaurado um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN). Após concluído e cumpridas as formalidades legais, o IAFN será encaminhado ao Tribunal Marítimo (TM) para devida distribuição e autuação, dando vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei no 2.180/54, que dispõe sobre o Tribunal Marítimo. Caso seja requisitado, o inquérito administrativo poderá ser disponibilizado à Autoridade Policial", disse em nota.

Publicidade

A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1oDN), informou que a Capitania dos Portos do Rio tomou conhecimento no início da tarde desta segunda-feira de que uma estrutura teria afundado no Estaleiro Renave. "Será instaurado um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN). Após concluído e cumpridas as formalidades legais, o IAFN será encaminhado ao Tribunal Marítimo (TM) para devida distribuição e autuação, dando vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei no 2.180/54, que dispõe sobre o Tribunal Marítimo. Caso seja requisitado, o inquérito administrativo poderá ser disponibilizado à Autoridade Policial", disse em nota.