Vereador Dr. Marcos Paulo fez inspeção colônia de animais - Foto: Divulgação

Vereador Dr. Marcos Paulo fez inspeção colônia de animaisFoto: Divulgação

Publicado 29/07/2021 15:39

Rio - A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA) realizou, nesta quarta-feira, uma inspeção na Associação Atlética Light, no Grajaú, Zona Norte, após denúncias sobre o desaparecimento de gatos e cachorros. Presidente da Comissão de Saúde Animal da Câmara, o vereador Dr. Marcos Paulo (Psol) esteve presente na ação, que constatou que dos cerca de 80 gatos que habitavam a colônia, passaram a viver apenas 12.

“Nosso mandato já notificou a Associação e agora viemos pessoalmente para garantir a segurança dos animais. A alimentação de animais que vivem em situação de rua ou em colônias é assegurada por lei e isso deve ser respeitado. Acionamos a Secretaria para que eles possam fazer a castração dos bichos, os exames para averiguar se existe surto de alguma zoonose e também a vacinação, que é fundamental para prevenir doenças”, afirmou o vereador.

Publicidade

Protetora de animais, Solange Passos lembrou que, durante o período em que o clube estava fechado, os protetores notaram o desaparecimento dos animais. Nesse meio tempo, foi proibido que os animais continuassem a ser alimentados, o que é ilegal. Isso vai contra a lei 6.851/2021, de autoria do vereador Dr. Marcos Paulo, que prevê multa para quem a descumprir.



Para denunciar casos de maus-tratos na cidade do Rio de Janeiro, a população pode telefonar para o 1746 da Prefeitura do Rio, para o Disque Denúncia (2253-1177) ou para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (2202-0066).