Elizabeth Silva acusa auxiliar de enfermagem de agressãoReprodução/TV Globo

Publicado 29/07/2021 15:04

Rio - Uma discussão entre paciente e auxiliar de enfermagem no Centro Municipal de Saúde Maria Aparecida de Almeida, em Paciência, na Zona Oeste do Rio, acabou na delegacia. Elizabeth Silva contou ter sido agredida após reclamar da demora no atendimento na unidade médica. No entanto, a direção do posto afirmou ao DIA que a agressão partiu da paciente.

De acordo com Elizabeth, ela procurou atendimento na unidade de saúde após apresentar sintomas de covid-19. No local, realizou o teste e o resultado deu positivo para a doença.

Elizabeth relatou que foi reclamar com a profissional sobre a demora no atendimento após esperar pelo protocolo por mais de uma hora e meia. Neste momento, segundo a mulher, a auxiliar enfermagem, identificada apenas como Mirtes, deu um soco em seu rosto.



Em nota, a direção do posto de saúde negou as acusações de Elizabeth e informou que "quem sofreu a agressão, precisando inclusive de assistência médica na UPA Paciência, foi a auxiliar de enfermagem Mirtes, e não o contrário".

Após a briga, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disse que "a paciente ainda retornou à unidade com três acompanhantes, com postura agressiva, sendo necessário chamar a Polícia Militar para preservar a integridade da profissional. Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia de polícia, onde foi feito registro da ocorrência".