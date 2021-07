Grávida de Taubaté - Reprodução

Grávida de Taubaté

Por iG

Publicado 06/07/2021 16:24 | Atualizado 06/07/2021 16:29

Uma equipe de reportagem do "Vem Pra Cá", do SBT, foi agredida durante a procura por Maria Verônica Aparecida César Santos, a Grávida de Taubaté. A equipe nesta terça-feira tentou promover um reencontro virtual entre a mulher e Chris Flores, que desmascarou a farsa da grávida.



A jornalista, que estava no estúdio do SBT com Patrícia Abravanel, viu a cena. O marido da grávida impediu a abordagem e bateu na câmera, ferindo a mão da repórter. Chris lamentou a atitude do homem, concluindo que ele fosse de fato, o companheiro de Maria Verônica.



"Toda essa história deve ter causado um trauma muito grande neles. Por isso que acho que não teve uma má intenção, de prejudicar alguém. E acho que ela percebeu que só prejudicou a si mesma", declarou Chris.



A ex-repórter da Record, que apresentava o "Hoje em Dia" na época em que a notícia foi revelada, levantou a possibilidade da família de Maria Verônica, a grávida de Taubaté, sofrer com o golpe que ela tentou aplicar.

"Talvez, para ela, já esteja superado, mas o marido pode não ter superado ainda. Devem perguntar como ele não descobriu que a gravidez era falsa, devem acusá-lo de ser cúmplice... Deve ser difícil. A pessoa fica prisioneira da própria mentira", disse.



Chris Flores ainda mandou um recado a Maria Verônica: "O que eu tenho para dizer a ela é que a gente não pode mudar o passado. E eu sei que ela é uma pessoa que tem fé. Acredite, você pode escrever uma nova história. Mas entendo esse tipo de atitude. Lamento, mas ainda tenho amor no coração para dar para ela". Veja no vídeo a agressão:



