Cena da briga na C1 Television - Reprodução/Instagram

Cena da briga na C1 Television Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 29/06/2021 08:13 | Atualizado 29/06/2021 11:03

São Paulo - O canal C1 Televisivion, uma emissora da Mongólia, viralizou nos últimos dias após difundir uma cena nada convencional. Enquanto a âncora do telejornal noticiava os fatos de maior destaque do dia, dois homens -- que não foram identificados -- são flagrados se atacando fisicamente. Os socos e empurrões, claro, acabaram roubando a cena e deixando as notícias em segundo plano.



Ciente do prejuízo à emissora, outro rapaz tentou apartar a briga, enquanto duas mulheres da redação olham assustadas a cena. Entretanto, não teve jeito, as cenas vazaram para o mundo. Segundos depois, o terceiro rapaz consegue tirar os dois homens do alcance da câmera. Enquanto isso, a âncora do jornal permanece dando notícias, sem notar a confusão na redação do programa.

Publicidade

Esta não é a primeira vez que algo do tipo acontece no meio televisivo. No Brasil, por exemplo, não teve briga, mas o movimento nos bastidores do programa chamou atenção dos espectadores. Em uma edição de "Jornal da Globo", logo após Rodrigo Bocardi se despedir do público, uma falha técnica mostrou muitos dos profissionais se levantando e indo embora, o que deixou o comunicador sem graça.