Publicado 23/07/2021 09:00 | Atualizado 23/07/2021 09:07

Rio - Um policial militar foi preso, na madrugada desta sexta-feira (23), após uma briga em uma boate na Avenida Abílio Augusto Távora, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele não teve a identidade revelada. De acordo com a corporação, agentes do 20º BPM (Nova Iguaçu) estiveram no local e foram informados que um homem armado disparou contra os envolvidos na discussão e logo em seguida fugiu em um carro.

O agente foi encontrado pelos policiais logo após a discussão. Durante a abordagem, dois homens foram encontrados no veículo, um deles era um policial militar, que estava com uma pistola. Ele não apresentou a documentação da arma e foi encaminhado para a Unidade Prisional da PMERJ.

