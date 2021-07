Bombeiros combatem incêndio em imóvel no Santo Cristo - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Rio - Um incêndio atingiu um galpão na Via Expressa do Porto, no Santo Cristo, bem próximo da Rodoviária Novo Rio. O fogo começou na madrugada de sexta-feira (23), por volta das 4h. Bombeiros já controlaram parte do incêndio e agora agem no rescaldo.

Por conta do incêndio e do trabalho do Corpo de Bombeiros, parte da via está interditada. Motoristas devem preferir a Via Binário do Porto, ou a Avenida Francisco Bicalho, para chegar ao Centro da cidade.