Policiais do Bope apreenderam drogas e materiais eletrônicos em operação no Mandela - REPRODUÇÃO TWITTER

Policiais do Bope apreenderam drogas e materiais eletrônicos em operação no MandelaREPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 23/07/2021 06:30 | Atualizado 23/07/2021 09:45

Rio - Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizaram uma operação na comunidade do Mandela, na tarde de quinta-feira (22), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio (MPRJ). Houve confronto com criminosos e moradores relataram horas de intenso tiroteio.

Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos foram presos e drogas e materiais eletrônicos, como celulares, foram apreendidos. Os materiais foram levados para a 21ª DP (Bonsucesso).

Publicidade